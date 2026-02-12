Evadió control policial, hubo persecución y subió a la vereda en camioneta para escapar de los patrulleros

Un control vehicular de rutina en Melo terminó con una persecución y un detenido.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, sobre las 3:00 de la mañana, en la capital de Cerro Largo. Un hombre oriundo de Minas , que circulaba en una camioneta, no se detuvo ante la orden policial, por lo que se inició una persecución, según información a la que accedió la corresponsal de Subrayado, Silvia Techera.

En un momento, la camioneta quedó acorralada por dos móviles policiales, pero el conductor subió a la vereda y volvió a fugarse.

Seguí leyendo Persecución en Malvín Norte terminó con pedreas a policías y escudos de chapa; Interior anunció acciones en el barrio

Fue detenido momentos después, cuando caminaba por la plaza Constitución, cerca del lugar donde se alojaba.

Uno de los policías, del GRT, resultó herido en una pierna en el forcejeo para detenerlo.

Fiscalía de 2º Turno trabaja en el caso. Se espera que este viernes haya una resolución judicial respecto al hombre.