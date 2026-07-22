Evacuaciones masivas y un bombero fallecido tras ola de incendios en Sicilia

Un bombero italiano murió mientras combatía las llamas este miércoles en Sicilia, donde decenas de incendios forestales devoran amplias zonas de la isla y temperaturas superiores a 40°C junto con ráfagas de viento cálido avivan la conflagración.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica situada en el centro de la isla tuvieron que ser evacuados, informaron los bomberos en un comunicado, mientras aviones cisterna trabajan para controlar el siniestro.

"Se han desplegado 6.000 hombres (guardas forestales, bomberos y miembros de protección civil, ndlr) y 20 medios aéreos están en operación", declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani, al precisar que casi 50 incendios, de los 344 señalados el miércoles, siguen activos.

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El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció el fallecimiento de un bombero cuando luchaba contra las llamas en el centro de la isla.

En las últimas 24 horas también se han registrado más de 160 incendios en Calabria, la región vecina.

Los servicios de emergencia precisaron haber intervenido en más de 1.000 incendios en toda Sicilia desde el pasado sábado.

Un portavoz de la Protección Civil italiana consultado por la AFP calificó la situación de "grave", señalando que estos incendios "se ven favorecidos por las temperaturas extremadamente altas" y "un suelo muy seco", consecuencia de la falta de lluvias.

El incendio que continúa activo en el centro de la isla, en los alrededores de Castronovo y Santo Stefano Quisquina, dejó temporalmente sin agua potable a una veintena de municipios, según la empresa distribuidora.

El diario local Giornale di Sicilia, citando datos de una red agrometeorológica regional, informó el miércoles de temperaturas superiores a los 45°C en varios municipios del centro y sur de la isla.

Debido al cambio climático, se prevé que las sequías sean cada vez más frecuentes en Sicilia, donde aproximadamente 70% del territorio está considerado en riesgo de desertificación.

En agosto de 2021, se registró en la isla una temperatura de 48,8°C, cerca de Siracusa, un récord en la Europa continental.

FUENTE: AFP