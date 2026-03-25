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MINISTRA DE TRANSPORTE

Etcheverry aseguró que el túnel en 18 de Julio "tenía atributos importantes" y propuesta de IMM corresponde ser analizada

Para la ministra de Transporte, se debe "darle una respuesta a la gente que es usuaria del transporte público, al 60% de la población que reside en el área metropolitana y que signifique en su ejecución una posibilidad de transformación de la ciudad".

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La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, consideró este miércoles que el proyecto del túnel en 18 de Julio "tenía atributos importantes que fueron evaluados y están puestos a la consideración de todos quienes quieran acceder a esa documentación".

Etcheverry indicó que la propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo (IMM) es una variante al proyecto inicial para el transporte metropolitano y corresponde ser analizada con seriedad.

"Efectivamente, se recibió una propuesta de la Intendencia de Montevideo con variantes a lo que ya se había analizado respecto a la circulación en superficie, lo que se dio un tiempo para que efectivamente esa propuesta sea presentada con los datos, la microsimulación, las líneas cómo operarían; una propuesta seria, verificable, para poder ser evaluada", indicó.

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Consultada sobre si estaba conforme con la nueva propuesta, Etcheverry consideró fundamental "darle una respuesta a la gente que es usuaria del transporte público, al 60% de la población que reside en el área metropolitana y que signifique en su ejecución una posibilidad de transformación de la ciudad; ese es nuestro desvelo y si esos atributos se cumplen bienvenido sea; estamos trabajando con seriedad por eso".

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