La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, consideró este miércoles que el proyecto del túnel en 18 de Julio "tenía atributos importantes que fueron evaluados y están puestos a la consideración de todos quienes quieran acceder a esa documentación".
Etcheverry aseguró que el túnel en 18 de Julio "tenía atributos importantes" y propuesta de IMM corresponde ser analizada
Para la ministra de Transporte, se debe "darle una respuesta a la gente que es usuaria del transporte público, al 60% de la población que reside en el área metropolitana y que signifique en su ejecución una posibilidad de transformación de la ciudad".
Etcheverry indicó que la propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo (IMM) es una variante al proyecto inicial para el transporte metropolitano y corresponde ser analizada con seriedad.
"Efectivamente, se recibió una propuesta de la Intendencia de Montevideo con variantes a lo que ya se había analizado respecto a la circulación en superficie, lo que se dio un tiempo para que efectivamente esa propuesta sea presentada con los datos, la microsimulación, las líneas cómo operarían; una propuesta seria, verificable, para poder ser evaluada", indicó.
Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10 minutos
Consultada sobre si estaba conforme con la nueva propuesta, Etcheverry consideró fundamental "darle una respuesta a la gente que es usuaria del transporte público, al 60% de la población que reside en el área metropolitana y que signifique en su ejecución una posibilidad de transformación de la ciudad; ese es nuestro desvelo y si esos atributos se cumplen bienvenido sea; estamos trabajando con seriedad por eso".
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