Estudiantes sordos no pudieron empezar el liceo porque no hubo elección de horas para intérpretes

Estudiantes sordos no pudieron empezar las clases en los liceos porque aún no se realizó la elección de horas de intérpretes de lengua de señas. Este lunes, padres, alumnos y docentes se movilizaron frente al Liceo 32.

“Hay una cantidad de intérpretes esperando para elegir sus horas, para comenzar a trabajar, pero por las autoridades, inspección, no se sabe de dónde viene en realidad, ellos no pudieron elegir sus horas, por lo tanto los chiquilines no pueden comenzar a estudiar. Los intérpretes son mediadores lingüísticos de los chiquilines”, sostuvo Lucía Coitinho, madre de un alumno.