Estudiantes del Sodre fueron seleccionados para una beca en Estados Unidos

El Sodre anunció que 19 estudiantes de sus Escuelas fueron seleccionados para participar de tres programas de formación en Estados Unidos durante 2025. Las becas fueron otorgadas por Alice Arja, directora de Programa Educacional y Relaciones Internacionales del Sanctuary of the Arts y la Miami City Ballet School.

Cinco participarán del Programa de entrenamiento Coreográfico y Ensamble Preprofesional de cuatro meses de duración en el Sanctuary of the Arts, Miami. Nueve en el Programa de Verano en la Miami City Ballet School, del 14 al 25 de julio y otros cinco en el Programa Intensivo Coreográfico en Sanctuary of the Arts, del 7 al 12 de julio.