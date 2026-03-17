Estudiantes del interior eligen las residencias para instalarse en Montevideo: "Ayudan a sentirse un poco más en casa"

La vida de los estudiantes del interior en Montevideo indica que muchos prefieren instalarse en residencias .

Uno de los entrevistados dijo a Subrayado que es oriundo de La Paloma y que tuvo que trasladarse a la capital para estudiar su carrera porque no consiguió cupo en Rocha ni en Maldonado. Otro de los estudiantes es de José Pedro Varela y asegura que la diferencia entre Montevideo y su localidad es bastante diferente.

Los estudiantes dijeron que es un cambio tremendo y prefieren las residencias para sentirse un poco más en casa y estar más acompañados.

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"Mudarte solo es un gran paso y en una residencia es como que están todos en la misma", comentó una joven. "Somos personas que tenemos intereses parecidos y hacemos bastantes charlas, nos llevamos bastante bien (...) se hacen juegos para integrar a la gente", agregaron.

Otro de ellos dijo que quizás lo más difícil sea que se tiene que cocinar, viandas no llegan, pero sí alimentos no perecederos.

Entre las cosas que extrañan destacaron la tranquilidad de campaña, las comidas caseras y la familia.

María Corina Gastellu, propietaria la Casona de Gaboto dijo a Subrayado que les enseña a muchos a prender la cocina, a cuidar el agua, a hacer de comer, entre otras tareas.

"Vienen de la casa donde los papás les hacen todo (...) después van adquiriendo experiencia y conocimiento", comentó. Y agregó: "Ahora son muy vivarachos, con su teléfono saben qué ómnibus tomar".

Actualmente residen 16 chicos, el lugar cuenta con un reglamento. Para Corina, los más gratificante es el afecto que demuestran.