RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE ESTE MARTES 1º DE SETIEMBRE

Estudiantes de boletos gratuitos con cédulas terminadas en cero podrán cargar los viajes arriba del ómnibus

En octubre, lo podrán hacer los 73.000 beneficiarios del boleto estudiantil gratuito de Montevideo. La IMM realiza cambios en la aplicación Cómo Ir y planea que a mediados de 2027 se pueda pagar el boleto en el ómnibus con tarjetas o con el celular.

tarjeta-stm-omnibus-boletos

En setiembre, comienzan a implementarse algunos cambios en la tarjeta STM y en los boletos estudiantiles.

A partir de este martes 1º, los estudiantes de boletos gratuitos, cuya cédula termine en cero, podrán cargar sus boletos mensuales directamente en el ómnibus, sin necesidad de ir a redes de cobranza o locales STM.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, explicó que cuando los estudiantes validen el primer viaje del mes, automáticamente les quedarán precargados los 50 boletos del mes.

ose avanza en incorporar medidores inteligentes y espera alcanzar 100 mil en este periodo
Seguí leyendo

OSE avanza en incorporar medidores inteligentes y espera alcanzar 100 mil en este período

Esto se extenderá a todos quienes reciban el boleto gratuito a partir de octubre. En total, unos 73.000 estudiantes son los beneficiarios del boleto gratuito en Montevideo.

El Departamento de Movilidad de la Intendencia también está realizando cambios en la aplicación Cómo Ir y planea que a mediados del año que viene, el boleto se pueda pagar con tarjetas de débito, crédito o prepagas, o con el celular en el mismo ómnibus.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
TRANSPORTE DE MONTEVIDEO

Usuarios denuncian en Defensoría del Vecino que taxis cobran costo adicional a personas con discapacidad
MONTEVIDEO

Cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio

Te puede interesar

Canal 10 definió estreno de Gran Hermano Uruguay: domingo 20 de setiembre video
GH URUGUAY

Canal 10 definió estreno de Gran Hermano Uruguay: domingo 20 de setiembre
¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?
A LA URUGUAYA

¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?
Gobierno resolvió mantener el precio de todos los combustibles durante el mes de setiembre
TARIFAS

Gobierno resolvió mantener el precio de todos los combustibles durante el mes de setiembre

Dejá tu comentario