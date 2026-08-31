Estudiantes de boletos gratuitos con cédulas terminadas en cero podrán cargar los viajes arriba del ómnibus

En setiembre, comienzan a implementarse algunos cambios en la tarjeta STM y en los boletos estudiantiles.

A partir de este martes 1º, los estudiantes de boletos gratuitos, cuya cédula termine en cero, podrán cargar sus boletos mensuales directamente en el ómnibus, sin necesidad de ir a redes de cobranza o locales STM.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, explicó que cuando los estudiantes validen el primer viaje del mes, automáticamente les quedarán precargados los 50 boletos del mes.

Esto se extenderá a todos quienes reciban el boleto gratuito a partir de octubre. En total, unos 73.000 estudiantes son los beneficiarios del boleto gratuito en Montevideo.

El Departamento de Movilidad de la Intendencia también está realizando cambios en la aplicación Cómo Ir y planea que a mediados del año que viene, el boleto se pueda pagar con tarjetas de débito, crédito o prepagas, o con el celular en el mismo ómnibus.