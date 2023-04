Estudiante del IAVA tras reunión con Secundaria: "Nuestro salón se nos fue arrebatado y no va a ser devuelto"

“Nosotros no queremos atropellos”, sostuvo. En la reunión, también plantearon su discrepancia con la inspectora Catalina Videla y pidieron su renuncia. “Vamos a estar en pie de lucha hasta último momento”, agregó.

Respecto a la situación del director Leonardo Ruidíaz, sumariado y separado del cargo por Secundaria por “insubordinación”, Sena dijo que sigue siendo compleja y que en la plataforma reivindicativa los estudiantes pedían que fuera reintegrado, pero que no obtuvieron respuesta de las autoridades.

“Nosotros no queremos estar en conflicto. Nosotros no nos gusta ocupar un liceo, no lo hacemos de manija, lo hacemos porque es una medida de lucha, la cual no se reconoció hoy en la reunión”, afirmó el representante estudiantil.

El gremio del IAVA se reunirá en un plenario extraordinario para analizar los resultados de la reunión con Secundaria y posteriormente realizarán una asamblea. Actualmente, las clases en el liceo se dictan con normalidad.