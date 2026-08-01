Este lunes llegan 300 mil dosis de vacunas contra meningococo y se reabre agenda de vacunación

Cristina Lustemberg, ministra de salud, dijo a Subrayado que "desde la incorporación de esta vacuna, pero ahora ante el aumento inusual de casos, fuimos aumentando los grupos etarios, de 11, 12 y la vacunación en la nueva agenda. El lunes 8:20 de la mañana llegan 343 mil vacunas al Uruguay, agradeciendo una compra que hicimos a través del Fondo rotatorio la Organización Panamericana de la salud y con acuerdo con el Ministerio de economía y finanzas. Paulatinamente, en las próximas semanas, vamos a incorporar a los niños de 9 y 10 años, y vamos a seguir con los de 13, 14, 15, pero en los próximos días vamos a comunicarle a la Ciudadania, porque el objetivo en este aumento inusual de casos, para tranquilidad de la familias es vacunar a todas las niñas y niños de dos a 18 años".