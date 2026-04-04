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Este domingo culmina la Vuelta Ciclista, que en su etapa 11 recorre desde Trinidad a Montevideo

De 7 a 15 horas, habrá cortes de tránsito y desvíos de transporte por la llegada de los competidores que se estima será sobre el mediodía a la explanada de la Intendencia.

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El domingo culmina la 81ª edición Vuelta Ciclista, organizada por la Federación Ciclista Uruguaya, que en su etapa 11 recorre 191 km desde Trinidad a Montevideo, y que realizó un recorrido de 1.767 kilómetros en total.

132 ciclistas, distribuidos en 24 equipos recorrieron el país en 11 etapas, con la participación de equipos locales e internacionales de Brasil, Argentina y Canadá.

De 7 a 15 horas, habrá cortes de tránsito y desvíos de transporte por la llegada de los competidores que se estima será sobre el mediodía.

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Circularán desde los accesos/ ruta 1 hacia rambla portuaria, subirán por Florida hacia Plaza Independencia, tomarán a contramano por la circunvalación de la Plaza hacia 18 de julio, para llegar nuevamente al punto de partida, es decir, a la explanada de la IM.

Cambios en el tránsito

Se cortará la avenida 18 de julio desde Plaza Independencia hasta Vázquez, de 7 a 15 horas.

También estarán cortadas al tránsito las intersecciones de: Vázquez y Colonia, Barrios Amorín y Constituyente, Constituyente y Guayabos, Ejido y Soriano, Ejido y San José, Yaguarón y Mercedes, Yaguarón y Colonia, Yi y San José (una hora antes de la llegada), Cuareim y Mercedes, Cuareim y Colonia (una hora antes de la llegada), Paraguay y San José (una hora antes de la llegada), Av. Del Libertador y Mercedes, Río Negro y Colonia (una hora antes de la llegada), Julio Herra y Obes y Mercedes, Julio Herrera y Obes y Colonia (una hora antes de la llegada), Wilson Ferreira Aldunate y San José (una hora antes de la llegada), Convención y Mercedes, Convención y Colonia (una hora antes de la llegada), Andes y San José (una hora antes de la llegada).

Habrá además corte momentáneo de los cruces de calle Florida durante el pasaje de la caravana. Es decir, al momento que llega la competencia al centro se cortará la calle Florida en las intersecciones con Colonia, Mercedes Uruguay, Cerrito, Cerro Largo y rambla 25 de agosto.

También de 7 a 15 horas regirá desvío de las líneas de transporte.

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