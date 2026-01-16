"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó

La bancada de ediles del Partido Colorado propone un proyecto para regular los protocolos de seguridad en los juegos del Parque Rodó .

Federico Paganini dijo a Subrayado que las autoridades reconocen que no existen protocolos avalados por la Intendencia de Montevideo a la hora de gestionar y utilizar los juegos.

"Estamos en una situación de riesgo, ya es la segunda vez en menos de seis meses que se dan situaciones de extremo riesgo fundamentalmente para los niños que suben a estos juegos", manifestó.

Y agregó: "Es por ello que nosotros entendemos que tiene que haber un protocolo que la intendencia le obligue a cada permisario. Entendemos que en esta situación del nuevo juego por ejemplo, no se respetaron las medidas del pesaje permitido (...) entendemos que la intendencia tiene que avanzar hacia un protocolo que contenga multas si el permisario no cumple con las medidas de seguridad".

Según el edil, las medidas de seguridad planteadas son las mismas que se aplican en los juegos de atracciones de Europa y de Estados Unidos y son de máxima seguridad.