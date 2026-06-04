La comunidad educativa del Liceo Nº1 de Ciudad del Plata expresó este jueves su dolor por el femicidio de Avril, la joven de 19 años asesinada a puñaladas anoche en plena calle en el barrio San Fernando.
"Estamos de duelo": comunidad del Liceo 1 de Ciudad del Plata expresó su dolor por femicidio de una estudiante
Avril, de 19 años, fue asesinada a puñaladas anoche en plena calle en el barrio San Fernando de esa ciudad de San José. Este jueves no hubo clases en el centro educativo.
"Estamos de duelo", manifestó la comunidad del centro educativo Libertad Lausarot, del que la joven asesinada era estudiante, en un mensaje en redes sociales.
"Ante esta dolorosa situación, interrumpimos las clases en el aula, para acompañar a familia, amigos, compañeros y todo aquel que sienta esta pérdida", agrega.
Presentaron nuevo programa para atender a personas en calle que aborda adicciones y salud mental
Los educadores del liceo manifiestan su compromiso con los estudiantes y la sociedad para continuar con su lucha y trabajo para construir una sociedad humana y sin violencia de género. "Porque la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social. ¡Ni una menos!", concluye el mensaje.
Avril tenía 19 años y fue asesinada sobre las 21 horas de este miércoles tras ser atacada con un arma blanca en una calle del barrio San Fernando, a pocas cuadras del Hospitalito de Ciudad del Plata.
El principal sospechoso es un joven de 21 años, que se entregó a la Policía y está a disposición de la Fiscalía de Libertad. Ambos se conocían, vivían en el mismo barrio y habían sido compañeros de estudio. No había un vínculo afectivo entre ambos ni denuncias previas.
Dejá tu comentario