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fingieron un accidente

Estafadores se hicieron pasar por policías y le robaron $190.000 a una mujer de 73 años en Flores

La víctima recibió una llamada de personas que se hicieron pasar por policías. Creyendo que su esposo había sufrido un accidente, transfirió el dinero a una cuenta indicada por los delincuentes.

Foto: FocoUy, archivo.

Foto: FocoUy, archivo.

Foto de archivo, ilustrativa.

Foto de archivo, ilustrativa.

Una mujer de 73 años fue víctima de una estafa con el "cuento del tío" en el departamento de Flores, luego de que delincuentes la engañaran con un falso accidente de tránsito de su esposo. Ocurrió este lunes.

Según información a la que accedió Subrayado, la mujer recibió una llamada de personas que se hicieron pasar por policías y le informaron que su esposo había tenido un accidente de tránsito. Le dijeron que debía transferir una importante suma de dinero para atender la situación.

Así, la víctima hizo un depósito de aproximadamente $190 mil a una cuenta proporcionada por los estafadores.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Horas más tarde comprobó que su esposo no había sufrido ningún accidente y notó que había sido engañada. Entonces presentó la denuncia en la Jefatura de Policía de Flores.

La Policía investiga el caso para identificar a los responsables de la estafa.

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