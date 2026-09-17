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LAVALLEJA

Estafadores se hicieron pasar por funcionarios de Antel y le robaron más de $1 millón a una mujer

Tres personas denunciaron llamadas por WhatsApp de delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de Antel. A una mujer le robaron más de $1 millón con la estafa.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.

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Tres personas denunciaron ante la Policía de Lavalleja haber recibido llamadas por WhatsApp de delincuentes que usaban una foto de perfil de Antel para hacer creer que se trataba de una comunicación oficial.

Según informó la Policía, los delincuentes les preguntaban a las víctimas si alguien, utilizando sus nombres, había comprado productos o solicitado créditos, y si habían autorizado esas operaciones.

Luego les decían que, para evitar que continuaran realizando gestiones a su nombre, debían resolver la situación en persona.

Foto: Subrayado. Club Parque Guaraní, Montevideo.
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Una de las víctimas fue engañada. En su caso, le dijeron que “le habían hackeado el celular”, que un hombre estaba gestionando créditos a su nombre y que un fiscal estaba por emitir una orden de detención.

Con ese discurso, los delincuentes lograron que la mujer les entregara dinero que tenía en su casa y también el que había retirado de instituciones financieras. En total, se llevaron más de $1 millón.

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