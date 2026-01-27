RECIBÍ EL NEWSLETTER
Estafadores envían mensaje haciéndose pasar por BPS para robar datos de trabajadores

Las autoridades buscan “alertar a las personas que no entren a links que les envíen, porque en general son para secuestrar contraseñas, datos personales".

El BPS registró intentos de estafa mediante el método de phishing, con el que se busca suplantar la identidad del banco para robar información del usuario.

“Se dio que estaba llegando a usuarios y no usuarios un email incitando a entrar a un link, diciendo que se aprobó un rembolso pero que no se pudo procesar por problemas en la actualización de datos”, describió la presidenta del BPS, Jimena Pardo, sobre el proceder de los estafadores.

Aclaró que BPS “nunca pide datos personales por ningún medio electrónico”.

Las autoridades buscan “alertar a las personas que no entren a links que les envíen, porque en general son para secuestrar contraseñas, datos personales, instalar algo que de la máquina roba información”, sostuvo Pardo.

