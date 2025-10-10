Estados Unidos: reportan 19 desaparecidos por explosión en una fábrica de Tennessee

Al menos 19 personas están desaparecidas tras un accidente en una fábrica de explosivos del estado de Tennessee, Estados Unidos , informó el viernes un funcionario local, quien advirtió que hay "víctimas mortales".

"Puedo decirles que ha habido víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decirles ahora mismo es que estamos buscando a 19 personas", declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una rueda de prensa.

Los equipos de emergencia acudieron a Accurate Energetic Systems, una compañía fabricante de explosivos ubicada en Bucksnort, un área del condado de Hickman. Funcionarios pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona.

Seguí leyendo Video: Estados Unidos anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe

Imágenes aéreas transmitidas por medios estadounidenses mostraron escombros humeantes en el lugar de la explosión, con vehículos calcinados y destrozados esparcidos por todo el lugar.

"Podemos confirmar que hubo una explosión en Accurate Energetic Systems en el área de Bucksnort (...). Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para abordar la situación", escribió en Facebook la Oficina del Sheriff.

La oficina del alcalde en el condado de Hickman dijo a la AFP que no podía confirmar de momento ninguna muerte ni la causa de la explosión.

Pero el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, reportó "algunas" muertes y añadió que varias personas estaban desaparecidas tras la "explosión de gran magnitud" que envolvió a todo un edificio de las instalaciones.

"En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación", dijo.

Davis señaló que las autoridades habían asegurado el área, pero advirtió sobre la posibilidad de explosiones menores en los alrededores del sitio.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios que le hizo AFP.

La página de Facebook de la compañía dice que fabrica "varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados" para el Departamento de Defensa, ahora renombrado como el Departamento de Guerra, así como para los mercados industriales estadounidenses.

FUENTE: AFP