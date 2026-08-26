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GOBIERNO DE TRUMP

Estados Unidos puso en pausa citas consulares para visas de inmigrante en todo el mundo

La explicación oficial es una capacitación global de los funcionarios consulares, pero la medida llega luego de que la justicia bloqueó otra medida al respecto.

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Una nueva medida del gobierno de Donald Trump complica ahora a quienes buscan emigrar legalmente a Estados Unidos: Washington puso en pausa las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo.

La explicación oficial es una capacitación global de los funcionarios consulares. El objetivo, según el Departamento de Estado, es reforzar y unificar los criterios con los que se evalúa a quienes solicitan una visa, especialmente para determinar si podrían convertirse en una carga para los servicios públicos estadounidenses.

La medida se conoce en medio de una ofensiva mucho más amplia de Trump contra la inmigración, que incluye deportaciones, revocación de visas y de tarjetas de residencia, y mayores controles para quienes buscan ingresar o permanecer en el país.

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Quienes ya tenían una entrevista agendada están recibiendo avisos de que sus citas serán reprogramadas, pero el gobierno todavía no informó cuándo se retomará el calendario normal.

La semana pasada, un juez federal había bloqueado otra política de Trump que suspendía las visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluído Uruguay, por considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus facultades.

La nueva pausa es mundial y afecta las visas de inmigrante, no las visas de turista.

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