"Está sobredimensionada" la cifra de U$S 400 millones, asegura director de OPP

"No hay una cifra, pero esa cifra, ese número de U$S 400 millones yo digo que no corresponde porque equivale al ajuste de todas las tarifas públicas, por un año entero y por toda la inflación", explicó García.

"Las cifras dependerán del análisis que haga cada uno de los gobiernos. Nuestros gobierno ha hecho el análisis de que no es necesario el aumento de las tarifas públicas".

"La cifra que se manejó, que no la pusimos nosotros, yo digo que está sobredimensionada. Entonces, hay un gobierno que va hasta el 29 de febrero y otro que va a partir del 1º de marzo. La cifra que decida el nuevo gobierno, la pondrá el nuevo gobierno".

"Esa cifra está sobredimensionada con referencia a la responsabilidad que le toca a este gobierno. Porque sería a lo sumo un par de meses, no un año, no toda la inflación y no todas las tarifas públicas. Por que así ha sucedido los últimos tiempos, no se ajustaron siempre todas", añadió.

García remarcó que esta decisión de no ajustar las tarifas en enero, la tomó el gobierno en julio pasado, varios meses antes de las elecciones y sin saber quién sería el ganador.

"La decisión fue el 29 de julio pasado y eso fue tres meses antes de las elecciones, por tanto la decisión ya estaba tomada cualquiera fuera el caso".

Este mismo martes el director de la OPP se reunirá con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche a las 11.30 en la Torre Ejecutiva.