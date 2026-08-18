Esta es la nueva actualización de Policía Caminera de rutas cortadas debido a las inundaciones

En el departamento de Rivera : ruta 44 km 30, Arroyo Yaguarí; la ruta 44 en los km 58 y 60, Paso "Mazangano"; la ruta 44 km 62, Paso "Zafóns"; la ruta 6 km 408, Paso "Hospital", Arroyo Zanja de la Arena; la ruta 28 km 44, Arroyo Mangueras; la ruta 28 km 67, Laguna de Los Patos y las rutas 28 km 74 y ruta 28 km 32, Paso Corrales.

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En el departamento de Treinta y Tres: ruta 18 km 369, Arroyo Tacuarí; el camino vecinal al Tigre y Arrozal Zapata, Paso Marta y Paso Yerbalito; ruta departamental 98: Paso Verde Alto, Paso Victoria y Paso El Yatay; camino departamental Del Medio: Paso Avestruz y Paso de los Carros; ruta departamental 19: Paso Palo a Pique y Paso "El Rubio"; Paso Los Molles, Del Sarandí, Palo a Pique y Cañada Chica; puente viejo Víctor Lima sobre Río Olimar; Paso Ramón Saravia, Paso del Coto y Paso Mamerta; ruta departamental 91 y tramo de ruta 18 (Tramo Viejo) Vergara.

Departamento de Rocha: ruta 14 km 265.500, Paso 30 Bocas.