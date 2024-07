"Está bueno que cuente mi verdad": Astesiano dice que va a "limpiar" su nombre y que "las cosas van a cambiar"

Astesiano dijo que tomará una decisión acerca de cómo se va a manejar, a partir de ahora. "Claro que va a haber un cambio. Me han pegado de todos lados", expresó. Y agregó: "Una vez escuché a alguien que decía 'duro con las ideas, suave con las personas'. Creo que conmigo no valió eso. ¿Les parece que fueron suaves conmigo? Del propio partido de gobierno. Por eso va a cambiar la posición mía también".

"Me desprendo totalmente del gobierno. Si hablo algo, hablaré en la Justicia. Tengo derecho a limpiar mi nombre", agregó el excustodio, quien se definió como un "apolítico total". "Van a cambiar las cosas, todo va a ser diferente", insistió.

Astesino dijo estar "descreído total" de la política. "Fue un armado de cosas horrible", recordó, y afirmó que su familia sufre porque cada día se habla de él, a nivel político y en los medios de prensa. Criticó que la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll, haya hablado de él.

"Yo no era nadie en el gobierno. Me molesta que Ripoll salga a hablar de mí. Que la campaña se base en Astesiano", indicó. Y dijo que él no habla de ella. Le pidió que, en lugar que hable de él, apueste a la rehabilitación de los presos, y que haga propuestas para la gente.

"A mí me pegaron estando en el piso, los mismos del partido de gobierno", reclamó. Y dijo que no quiere ver a nadie que tenga que ver con el gobierno.

Astesiano fue consultado por Gabriela Fossati (hoy adherida a la candidatura de Andrés Ojeda) y dijo no estar al tanto de las últimas novedades. Pero dijo: "A Gabriela hay que cuidarla. Tienen que cuidarla porque está pasando por un mal momento. No la veo bien". Recordó que en una audiencia le dijo que priorice la familia.

El excustodio volverá de la salida transitoria este domingo. Contó que estudia y trabaja, y que "cada tanto" tiene asistencia psicóloga porque "todo el día están dándote palo".