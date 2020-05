"España los espera", el llamado a los turistas de un país que va hacia el desconfinamiento por el Covid-19

"El gobierno levantará la cuarentena para turistas extranjeros el 1 de julio", informó el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez después de una reunión interministerial sobre turismo, pilar de la economía española.

Sánchez anunció el sábado que España reabriría sus fronteras a los turistas extranjeros "a partir de julio", pero sin una fecha precisa.

Para evitar la importación de nuevos casos de coronavirus durante el desconfinamiento progresivo de la población, el gobierno español impuso a partir del 15 de mayo una cuarentena de catorce días a todos los españoles o extranjeros que entraran en España.

También había limitado la entrada a su territorio a los españoles y residentes legales, con excepciones muy específicas.

"Lo más difícil ha quedado atrás. Desde julio reactivamos gradualmente el turismo internacional, levantamos la cuarentena y aseguramos condiciones de seguridad sanitaria", tuiteó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González.

"España los espera", indicó en mensajes en inglés y francés dirigidos a turistas.

El regreso de los visitantes extranjeros es crucial para el segundo destino turístico a nivel mundial, donde el sector representa el 12% del PIB del país.

El ministro de Exteriores portugués, Agusto Santo Silva, declaró el sábado que su país negociaba una suerte de "corredores turísticos" con España y también con Francia para evitar que los turistas tuvieran que hacer cuarentenas.

FRANCIA NO ESTÁ ENTUSIASMADA

"Los españoles también nos han dicho que están de acuerdo en crear corredores de tránsito sin pernocta, sin necesidad de hacer cuarentena", declaró el ministro Santos Silva en una entrevista a una emisora de radio de Portugal.

Sin embargo, las autoridades de Francia confirmaron también este fin de semana que los viajeros españoles que lleguen a Francia serán "invitados" a realizar una cuarentena voluntaria, en respuesta a la aprobación, por parte del Gobierno español, de la misma medida para todos los viajeros extranjeros el pasado 12 de mayo.

La ministra de Transición Ecológica e Inclusión del Gobierno francés, Élisabeth Borne, echó más leña al fuego ayer recomendando a sus compatriotas no viajar al extranjero y, en particular, a España por sus medidas "contradictorias". "No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras, [pero] al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio", señaló Borne.

España registró 50 muertes y 132 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas