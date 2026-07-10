RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE ENFRENTA A FRANCIA

España ganó 2-1 a Bélgica y jugará en semifinales del Mundial contra Francia

La Roja, dirigida por Luis de la Fuentes, jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

españa-afp-mundial-bélgica

España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

AFP
Seguí leyendo

"Hicimos méritos para ganar más tranquilamente", dijo De la Fuente, DT de España

Su rechace, tras un tiro desde fuera del área de Pau Cubarsí, lo convirtió Merino para dar el pase a España.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

AFP

AFP

Alineaciones:

España: Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (cap) - Dani Olmo (Mikel Merino 86), Fabián Ruiz (Pedri 55), Álex Baena (Ferran Torres 55) - Mikel Oyarzabal (Nico Williams 79). DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois (Senne Lammens 71) - Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper (Joaquin Seys 61) - Leandro Trossard (Axel Witsel 60), Hans Vanaken (Romelu Lukaku 60) - Kevin De Bruyne (cap) (Alexis Saelemaekers 86), Nicolas Raskin, Jeremy Doku - Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Tragedia

Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
SAN JOSÉ

Un niño de 5 años murió tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar ruta 1
experiencia inolvidable en miami

La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial
JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

Casa donde ocurrió quíntuple homicidio fue allanada en febrero y tres de los fallecidos habían sido imputados, informó Clavijo

Te puede interesar

Yo lo advertí, dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca video
Quíntuple homicidio

"Yo lo advertí", dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca
Imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó tres muertes en Toledo; deberá usar tobillera
CANELONES

Imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó tres muertes en Toledo; deberá usar tobillera
Casa donde ocurrió quíntuple homicidio fue allanada en febrero y tres de los fallecidos habían sido imputados, informó Clavijo video
JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

Casa donde ocurrió quíntuple homicidio fue allanada en febrero y tres de los fallecidos habían sido imputados, informó Clavijo

Dejá tu comentario