España ganó 2-1 a Bélgica y jugará en semifinales del Mundial contra Francia

España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

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Su rechace, tras un tiro desde fuera del área de Pau Cubarsí, lo convirtió Merino para dar el pase a España.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

AFP

Alineaciones:

España: Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (cap) - Dani Olmo (Mikel Merino 86), Fabián Ruiz (Pedri 55), Álex Baena (Ferran Torres 55) - Mikel Oyarzabal (Nico Williams 79). DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois (Senne Lammens 71) - Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper (Joaquin Seys 61) - Leandro Trossard (Axel Witsel 60), Hans Vanaken (Romelu Lukaku 60) - Kevin De Bruyne (cap) (Alexis Saelemaekers 86), Nicolas Raskin, Jeremy Doku - Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

FUENTE: AFP