Escuelas de Verano 2026: comienzan el jueves 8 en 146 escuelas de todo el país

La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) dará comienzo este jueves 8 de enero al programa Escuelas de Verano 2026.

Este año el programa alcanzará a unos 10.000 niños de 146 escuelas de todo el país durante un mes. Va desde el 8 de enero al 5 de febrero.

Los escolares tendrán durante la jornada diversas actividades lúdicas y recreativas, talleres, alimentación y salidas didácticas.

Seguí leyendo Escuelas de Verano comienzan el 8 de enero en 149 centros educativos de todo el país

Las escuelas participantes abrirán así de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas, excepto en Maldonado, donde el horario se extenderá hasta las 17:00 horas.

La presentación de la edición 2026 de Escuelas de Verano se hará este jueves en la escuela N.º 317 “Islas Baleares”, de Montevideo (Iguá 4425).