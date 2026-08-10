Sindicato reclama al ministro del Interior "medidas potentes" tras secuestro de un ómnibus con pasajeros

El sindicato de trabajadores de las cooperativas del transporte de pasajeros realiza un paro este lunes de mañana con movilización hacia el Ministerio del Interior al mediodía y luego a Presidencia, en plaza Independencia.

El paro es por el secuestro de un ómnibus de UCOT con pasajeros el domingo por parte de hinchas de Cerro, con amenazas al conductor.

El sindicato primero se reúne con el directorio de UCOT y luego se movilizan en varios ómnibus hasta el Ministerio del Interior, donde tendrán una reunión con el ministro Carlos Negro prevista para las 11:30.

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Marcos Rodríguez, dirigente del sindicato de trabajadores de cooperativas del transporte, dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que le reclamarán a Negro “medidas potentes”

“No queremos una reunión vacía, de simples palabras, si no una reunión resolutiva. Vamos a poner todas las opciones arriba de la mesa. Estamos abiertos al diálogo, tenemos la voluntad de colaborar con esas medidas, pero las medidas tienen que ser potentes, no pueden ser medidas blandas”, dijo Rodríguez.

Sobre el secuestro del ómnibus el domingo, contó: “Fue una situación muy preocupante, una situación muy violenta, de violencia extrema en donde secuestran un coche, porque no tiene otra palabra más que el secuestro. El secuestro también de usuarios. Había pasajeros que no se les permitió descender, haciendo en el camino un raid delictivo, porque en algunos lugares estas personas bajaban y robaban a gente que estaba en las paradas, y armados”.

“Subieron seis personas y armados amenazaron al chofer para que continuara la marcha mientras una moto iba adelante abriendo camino”, agregó.

El paro comienza a la hora 10, para ir a la reunión en el Ministerio del Interior a las 11:30. Luego el sindicato resolverá si levanta el paro y a qué hora.