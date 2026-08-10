Dos motociclistas murieron en accidentes de tránsito en la madrugada en Montevideo

Dos accidentes de tránsito fatales ocurrieron a la una y a las tres de la madrugada de este lunes en los barrios montevideanos Goes y Reducto.

El primero fue a la 1:00 en General Flores y Guadalupe; un repartidor que circulaba en moto por la avenida perdió el dominio, chocó contra un árbol y murió. En el lugar hay circulación en media calzada desde hace algunos días.

El fallecido fue un venezolano de 32 años, según dijeron fuentes policiales a Subrayado.

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El segundo choque fue entre un motociclista y un ómnibus en avenida San Martín esquina Vilardebó a las 3:00.

El motociclista murió tras el impacto y, de momento, no ha sido identificado. Circulaba con un acompañante, quien resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

Según primeros datos en poder de la Policía, el motociclista cruzó un semáforo en rojo y chocó con el ómnibus, añadieron las fuentes.