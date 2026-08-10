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Homicidio en montevideo

Delincuentes mataron a un hombre en Manga; dispararon al menos cuatro veces desde una camioneta

El homicidio fue cometido en la noche del domingo en un descampado en Boiso Lanza y Achar, en el barrio Manga.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado de dos disparos sobre las 22:00 de este domingo cuando se encontraba en un descampado en Boiso Lanza y Achar, en el barrio Manga.

Una persona llegaba a su casa cuando vio que desde una camioneta le dispararon a un hombre y se fueron del lugar a alta velocidad.

Cuando la Policía llegó, encontró a la víctima ya sin vida, con un disparo en la cabeza y otro en el pecho, supo Subrayado.

Foto: Subrayado, archivo.
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El caso lo asumió el Departamento de Homicidios que ahora trabaja para dar con los responsables del asesinato. En el descampado, la Policía encontró cuatro casquillos de bala calibre 9 milímetros que son objeto de pericias.

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