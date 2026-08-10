Delincuentes mataron a un hombre en Manga; dispararon al menos cuatro veces desde una camioneta

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado de dos disparos sobre las 22:00 de este domingo cuando se encontraba en un descampado en Boiso Lanza y Achar, en el barrio Manga.

Una persona llegaba a su casa cuando vio que desde una camioneta le dispararon a un hombre y se fueron del lugar a alta velocidad.

Cuando la Policía llegó, encontró a la víctima ya sin vida, con un disparo en la cabeza y otro en el pecho, supo Subrayado.

El caso lo asumió el Departamento de Homicidios que ahora trabaja para dar con los responsables del asesinato. En el descampado, la Policía encontró cuatro casquillos de bala calibre 9 milímetros que son objeto de pericias.

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