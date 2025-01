"Es una muerte que va a quedar en la nada, lo único que pedimos es que lo traigan", dijo hermana de soldado muerto en el Congo

"El peor momento que puede pasarle a alguien, a una persona que te digan que se murió alguien, se murió alguien de tú familia, tú hermano, mi cuñada todavía porque nadie más me lo vino a decir", manifestó. Y agregó: "Tuve que salir corriendo al batallón del kilómetro 14 a golpear puertas a ver que me digan qué fue lo que pasó y si en realidad pasó algo así y sí, me lo confirmaron".