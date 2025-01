"Es un balde de agua fría tanto para ellos como para nosotros", dijo pareja de soldado que está en el Congo

Naomi Aguirre es la pareja de Franco Cáceres, de 23 años, quien realiza su primera misión de paz en el país africano. "Es un balde de agua fría tanto para ellos como para nosotros. La preocupación que no te llegue el mensaje, si estará bien, qué pasó, no me contesta, es ansiedad". Y agregó: "Me gustaría que volviera acá y que si surge la posibilidad de realizar otra misión, que él no fuera parte".