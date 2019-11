"Es impostergable hacer un ajuste fiscal", señala economista Gabriel Oddone

"Un ajuste fiscal que se pasa de rosca puede inducir a un escenario recesivo de excesiva austeridad. Por el contrario, el no atacar un problema fiscal que provoca incertidumbre porque no se pueden mantener las finanzas públicas con el déficit del 5%, puede alentar la idea de que no va a haber un ajuste de austeridad y que no va a haber un efecto de contracción de la demanda, pero al mismo tiempo puede suponer postergar el problema y encontrarse con un problema posterior".