El jerarca no quiso analizar los resultados. "Es el soberano el que toma la decisión, luego cada una de las partes tendrá que ver si están satisfechos, si tiene que corregir. Pero lo importante es que es un elemento de una convocatoria a todas las trabajadoras, a todo el mundo del trabajo en general, empresarios, trabajadores y pasivos, a que tomen la decisión de quién los va a estar representando en el ámbito social", sostuvo.