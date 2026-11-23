El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la alta participación en las elecciones del BPS celebradas el pasado domingo.
"Es el soberano el que toma la decisión", dijo Castillo sobre resultados de elecciones del BPS y destacó participación
"Aumentó el porcentaje de votación, según los primeros datos", pese a que la previa "se veía muy frío" el interés, sostuvo el ministro de Trabajo.
Señaló que en la previa "se veía muy frío", pero que sorprendió la concurrencia. "Aumentó el porcentaje de votación, según los primeros datos".
El jerarca no quiso analizar los resultados. "Es el soberano el que toma la decisión, luego cada una de las partes tendrá que ver si están satisfechos, si tiene que corregir. Pero lo importante es que es un elemento de una convocatoria a todas las trabajadoras, a todo el mundo del trabajo en general, empresarios, trabajadores y pasivos, a que tomen la decisión de quién los va a estar representando en el ámbito social", sostuvo.
Para el ministro, es parte de la cultura uruguaya que las elecciones sean obligatorias, incluyendo la del BPS y lo calificó como "bueno".
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