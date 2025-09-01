"Era un animal especialmente valioso, para nosotros es muy triste": Instituto Clemente Estable lamentó muerte de venado de campo

El primer venado de campo nacido mediante inseminación artificial murió en las últimas horas en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del cerro Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado.

Desde el Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto Clemente Estable , Susana González, dijo a Subrayado que pudieron constatar el hecho a través de las cámaras.

La comuna informó que Tabaré Clemente era un ejemplar vigoroso e inquieto que tomó carrera y se dio de frente contra la cerca donde vivía, generando su muerte de forma inmediata.

"Es común que salten y no vio la valla. No sé si se asustó de algo porque por la cámara lo que se ve es que sale corriendo. Viene del fondo, sale corriendo, se asustó de algo que había adentro. Compartía el recinto con la madre y las otras hembras que estaban en el proyecto este de inseminación asistida que no quedaron preñadas".

Y añadió: "Este animal era especialmente valioso. Se había documentado y se había hablado con la prensa, celebrado su nacimiento. Para nosotros es muy triste, pero somos científicos y tenemos que seguir avanzando y aprender de lo que ocurrió".

González explicó que hace años no habían ingresado genes nuevos, por eso llevaron adelante la iniciativa de inseminación. Además, indicó que no es un proyecto barato. "Un venado, el precio es invaluable, entonces tenemos que rescatar que vale la pena apostar por aumentar la diversidad genética de esta especie".