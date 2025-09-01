RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTACIÓN DE CRÍA CERRO PAN DE AZÚCAR

"Era un animal especialmente valioso, para nosotros es muy triste": Instituto Clemente Estable lamentó muerte de venado de campo

Susana González dijo a Subrayado que es común que los venados salten y que, en este caso no vio la valla. "Se dio de frente contra la cerca donde vivía".

venado-campo-ecfa-
venados-campo-pan-de-azucar

El primer venado de campo nacido mediante inseminación artificial murió en las últimas horas en la Estación de Cría y Fauna Autóctona del cerro Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado.

Desde el Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto Clemente Estable, Susana González, dijo a Subrayado que pudieron constatar el hecho a través de las cámaras.

La comuna informó que Tabaré Clemente era un ejemplar vigoroso e inquieto que tomó carrera y se dio de frente contra la cerca donde vivía, generando su muerte de forma inmediata.

un incidente termino con la vida de tabare clemente, el primer venado de campo nacido por inseminacion artificial
Seguí leyendo

Un incidente terminó con la vida de Tabaré Clemente, el primer venado de campo nacido por inseminación artificial

"Es común que salten y no vio la valla. No sé si se asustó de algo porque por la cámara lo que se ve es que sale corriendo. Viene del fondo, sale corriendo, se asustó de algo que había adentro. Compartía el recinto con la madre y las otras hembras que estaban en el proyecto este de inseminación asistida que no quedaron preñadas".

Y añadió: "Este animal era especialmente valioso. Se había documentado y se había hablado con la prensa, celebrado su nacimiento. Para nosotros es muy triste, pero somos científicos y tenemos que seguir avanzando y aprender de lo que ocurrió".

González explicó que hace años no habían ingresado genes nuevos, por eso llevaron adelante la iniciativa de inseminación. Además, indicó que no es un proyecto barato. "Un venado, el precio es invaluable, entonces tenemos que rescatar que vale la pena apostar por aumentar la diversidad genética de esta especie".

VENADO CLEMENTE PROYECTO

Temas de la nota

Lo más visto

video
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

Los cambios tributarios en la ley de presupuesto: impuesto mínimo global, cambios al IRPF y "el impuesto Temu"
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe de Accidentología concluyó que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

Te puede interesar

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
HOMICIDIO

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
Foto: AFP. Tinder. video
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes

Dejá tu comentario