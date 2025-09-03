RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN LAS PIEDRAS

Entró a una vivienda del asentamiento Cofrisa y mató a un joven de 22 años: fue condenado

Un patrullero que fue al lugar trasladó al joven hacia el hospital de Las Piedras donde murió, cercano a la medianoche del martes.

cofrisa-las-piedras-homicidio

Además del delito de homicidio, se le imputó por tráfico interno de arma, porte de arma en reincidente, y porte de arma en lugares públicos.

"Esta persona admitió su autoría en los hechos y se le propuso un acuerdo de proceso abreviado, por lo tanto, y ya obtuvo una condena", explicó la fiscal del caso, Flavia Cedrez. La pena es por seis años de cárcel.

El homicidio ocurrió en una vivienda precaria, ubicada en el asentamiento Cofrisa. El condenado llegó al lugar sobre las 23:00 horas, con un arma de fuego y mató a la víctima.

Un patrullero que fue al lugar trasladó al joven hacia el hospital de Las Piedras donde murió, cercano a la medianoche de este martes.

