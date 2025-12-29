Enfermero mercedario murió en bombardeo en Ucrania: "Él se fue con su pasión a hacer lo que le gusta, ayudar a los demás", dijo su hermana

Un enfermero oriundo de Mercedes, voluntario en Ucrania , murió en un bombardeo ruso mientras prestaba ayuda a heridos y afectados en la guerra.

Gabriela, la hermana de Eduardo Castro , fallecido el pasado 23 de diciembre en la región oriental de Kupiansk, dijo a Subrayado que llamaron a su sobrino para comunicarle sobre la muerte.

"Yo también sabía, pero no sabíamos qué, pensábamos que estaba en la frontera ayudando (...) pero no que estaba dentro de la guerra", comentó.

Según indicó, Castro se desempeñaba como enfermero y combatiente en la guerra entre Rusia y Ucrania. "Le habían dado un grado más. Había hecho un curso intensivo", expresó.

Y agregó: "Él se fue con su pasión a hacer lo que le gusta, ayudar a los demás. Él no corresponde al Ejército, no trabaja en el Ejército uruguayo, fue contratado por una empresa que llama a los extranjeros y entran a trabajar".

Gabriela destacó que su hermano siempre estaba para aconsejar y apoyar.

El corresponsal Daniel Rojas informó que Castro era conocido en el ámbito mercedario, había trabajado en la ambulancia y en el sanatorio. Se había ido a España hacía un tiempo en busca de un futuro mejor.

El departamento de Soriano quedó impactado por la muerte de Castro, conocido en Mercedes como “el Pelado”. Contaba con una extensa experiencia en el ámbito de la salud y un día decidió sumarse a misiones de asistencia médica en zonas afectadas por el conflicto armado.

El profesional integraba acciones vinculadas a la Cruz Roja Internacional, organización que presta apoyo sanitario y humanitario a la población civil en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La zona donde se encontraba ha sido blanco recurrente de ofensivas debido a su importancia estratégica.

La muerte del enfermero vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los voluntarios civiles que trabajan en contextos bélicos, incluso cuando su rol es estrictamente humanitario.