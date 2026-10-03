RECIBÍ EL NEWSLETTER
    encuesta

    Encuesta revela que 65 % de uruguayos no se siente representado por diputados y senadores

    Dentro de las instituciones, lo partidos políticos son los que menos confianza inspiran en Uruguay con el 23%, seguido de las redes sociales con el 24%, los sindicatos con el 30% y el presidente con el 35%.

    parlamento

    El Latinobarómetro cumple 30 años de monitoreo de la democracia en 18 países de la región. De la información generada por medio de encuestas, surge que en Uruguay se produce una disminución del apoyo a la democracia, que pasó de 70% en 2024 a 64% entre 2025 y 2026. es decir cayó seis puntos.

    Es más, el 45% de los encuestados en Uruguay dijo que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas.

    En Paraguay la cifra es la más alta con el 71%. Mientras que en Argentina se reporta el guarismo más bajo, solo el 28% no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas.

    Otro aspecto que destaca es que la mayoría de los encuestados en Latinoamérica no se siente representado por el Parlamento, más concretamente el 76%. El país que más se siente representado por el Parlamento es El Salvador con el 35%. En el caso de Uruguay, el 65% no se siente representado por diputados y senadores.

    Dentro de las instituciones, lo partidos políticos son los que menos confianza inspiran en Uruguay con el 23%, seguido de las redes sociales con el 24%, los sindicatos con el 30% y el presidente con el 35%.

    Las instituciones que tienen más confianza son la Policía con el 60%, las Fuerzas Armadas con el 57%, la Corte Electoral con el 52% y la iglesia con el 42% .

    Con respecto al Estado, el 75% no confía que el dinero que paga por impuestos sea bien gastado. En relación a la seguridad, el 50% opina que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico y al 59% le preocupa ser víctima de algún delito.

    Lo más visto

    Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
    SALTO

    Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
    internacionales

    Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
    "me tomó mucho de sorpresa"

    Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"
    patrimonio 2026

    Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
    MONTEVIDEO

    Imputaron a seis personas por el secuestro de un ómnibus de UCOT y amenazas al conductor por parte de hinchas de Cerro

    Te puede interesar

    Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
    violencia doméstica

    Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
    Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
    patrimonio 2026

    Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
    Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón video
    policiales

    Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón

    Dejá tu comentario