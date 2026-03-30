Encontraron un cuerpo en la usina Felipe Cardoso en la mañana de este lunes.
Encontraron cuerpo en estado de descomposición en Felipe Cardoso; Fiscalía dispuso autopsia
Además, se solicitó que intervenga el departamento de Homicidios en el caso. El hallazgo fue en la mañana de este lunes.
Trabajó en la zona personal policial, así como personal médico. El cuerpo estaba en "avanzado estado de descomposición".
La Fiscalía de Flagrancia a cargo dispuso que trabaje Policía Científica en el caso, que se le haga autopsia, se releven cámaras y que intervenga el departamento de Homicidios.
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