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USINA 8

Encontraron cuerpo en estado de descomposición en Felipe Cardoso; Fiscalía dispuso autopsia

Además, se solicitó que intervenga el departamento de Homicidios en el caso. El hallazgo fue en la mañana de este lunes.

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Trabajó en la zona personal policial, así como personal médico. El cuerpo estaba en "avanzado estado de descomposición".

La Fiscalía de Flagrancia a cargo dispuso que trabaje Policía Científica en el caso, que se le haga autopsia, se releven cámaras y que intervenga el departamento de Homicidios.

hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una camara junto a las vias del ferrocarril en zona de sayago
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Hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una cámara junto a las vías del ferrocarril en zona de Sayago

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