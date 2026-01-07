En vivo: se reúne la Comisión Permanente del Parlamento para debatir sobre Venezuela y otros temas

La Comisión Permanente del Parlamento se reúne este miércoles de mañana en medio del receso de verano para analizar varios temas de actualidad, entre ellos la situación de Venezuela generada tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de un comando militar especial de Estados Unidos.
La Comisión Permanente del Parlamento se reúne este miércoles de mañana con senadores y diputados para analizar, entre otros temas, la situación de Venezuela.
El Frente Amplio había planteado la convocatoria a una sesión extraordinaria del Senado, pero la oposición no dio sus votos y el tema será tratado en la Comisión Permanente, integrada por cuatro senadores y siete diputados.
Además de Venezuela, donde se espera votar una o dos declaraciones (si no hay acuerdo entre oficialismo y oposición), el Partido Nacional planteará la citación del ministro del Interior Carlos Negro para hablar de la seguridad y los delitos. Así lo plantea el diputado Pablo Abdala, exsubsecretario del Interior en el gobierno de Lacalle Pou.
El debate en vivo:
