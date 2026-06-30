En Venezuela, los muertos por terremotos aumentaron a 1.719; hay más de 5.000 heridos y 15 damnificados

Cinco días después de los dos terremotos consecutivos de gran magnitud, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece a pesar del trabajo de equipos de rescate que han llegado desde 27 países.

Cientos de cadáveres se encuentran en morgues improvisadas en depósitos del puerto de La Guaira, a 40 km de Caracas y que fue la zona más golpeada por los terremotos.

El coordinador de Naciones Unidas en Venezuela, informó que se adquirieron unas 10 mil bolsas para cadáveres.

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Según el último balance compartido por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la cantidad de muertes asciende a más de mil.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo: "Acerca del parte que diariamente damos: la cifra de personas que perdieron la vida ascienden a 1.719; 5.034 personas heridas, hasta el momento 15.866 personas damnificadas".

Según el parte oficial al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos; 189 sufrieron colapso total, según el parte oficial.

La ONU informó que 27 países han movilizado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, que representan más de 2.000 rescatistas y personal junto con más de 160 perros.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos redobló el lunes sus esfuerzos en para acelerar la llegada de la ayuda a las víctimas de los dos terremotos, cuyo balance no deja de aumentar.