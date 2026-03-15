RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTIAGO BERNABÉU

En racha: Federico Valverde volvió a acaparar los reflectores al anotar por tercer partido consecutivo

El Real Madrid llegó a 66 unidades y logró colocarse momentáneamente a tan sólo un punto del líder, Barcelona (67).

Real Madrid en X

Real Madrid en X

En España, el volante uruguayo Federico Valverde redondeó una semana de ensueño al contribuir con un tanto al triunfo del Real Madrid ante el Elche (4-1).

El Real Madrid hiló su segunda victoria consecutiva en LaLiga al imponerse al Elche (4-1) en el Santiago Bernabéu.

El volante uruguayo Federico Valverde volvió a acaparar los reflectores al facturar por tercer partido consecutivo.

AFP
Seguí leyendo

Federico Valverde rescató al Real Madrid con gol agónico; consiguió la victoria 2-1 ante el Celta de Vigo

"Fede" puso el 2-0 parcial en el tanteador (44') con un soberbio disparo desde fuera del área que se metió justo por la escuadra.

El capitán del Real Madrid, que venía de convertir un hat-trick en la victoria frente al Manchester City (3-0) en la Champions League, suma cinco dianas en los últimos tres partidos disputados en todas las competiciones.

En total, el "Halcón" ha marcado siete goles en 40 partidos disputados hasta el momento.

El uruguayo fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salió de inicio el brasileño Vinícius Jr., quien disputó 58 minutos antes de ser reemplazado.

Por el Elche vieron acción los argentinos Matías Dituro y Federico Redondo, y el chileno Lucas Cepeda.

El Real Madrid llegó a 66 unidades y logró colocarse momentáneamente a tan sólo un punto del líder, Barcelona (67).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/2032948208674955321&partner=&hide_thread=false

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
GOBIERNO DE BOLIVIA

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset
socios comerciales de ee.uu.

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso
EN TACUAREMBÓ

Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Patria Gaucha: el expresidente participó del desfile y realizó un tradicional saludo
TIENE 16 Y 23 AÑOS

Intento de rapiña y tiroteo en centro comercial en ruta Interbalnearia dejó a dos delincuentes heridos
SAAVEDRA EN CENTRO DE BVAR. ARTIGAS Y CUFRÉ

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"

Te puede interesar

Policía Caminera
KILÓMETRO 18

Dos fallecidos y un lesionado es el resultado de un siniestro de tránsito en ruta 107, Canelones
Incendio en complejo de viviendas de Euskalerría fue controlado por Bomberos; no hubo heridos
MALVÍN NORTE

Incendio en complejo de viviendas de Euskalerría fue controlado por Bomberos; no hubo heridos
Policía investiga ataque con arma blanca a un hombre en la zona de Jardines del Hipódromo
CAMINO MALDONADO Y LIBIA

Policía investiga ataque con arma blanca a un hombre en la zona de Jardines del Hipódromo

Dejá tu comentario