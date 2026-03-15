En racha: Federico Valverde volvió a acaparar los reflectores al anotar por tercer partido consecutivo

En España, el volante uruguayo Federico Valverde redondeó una semana de ensueño al contribuir con un tanto al triunfo del Real Madrid ante el Elche (4-1).

El Real Madrid hiló su segunda victoria consecutiva en LaLiga al imponerse al Elche (4-1) en el Santiago Bernabéu.

El volante uruguayo Federico Valverde volvió a acaparar los reflectores al facturar por tercer partido consecutivo.

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"Fede" puso el 2-0 parcial en el tanteador (44') con un soberbio disparo desde fuera del área que se metió justo por la escuadra.

El capitán del Real Madrid, que venía de convertir un hat-trick en la victoria frente al Manchester City (3-0) en la Champions League, suma cinco dianas en los últimos tres partidos disputados en todas las competiciones.

En total, el "Halcón" ha marcado siete goles en 40 partidos disputados hasta el momento.

El uruguayo fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salió de inicio el brasileño Vinícius Jr., quien disputó 58 minutos antes de ser reemplazado.

Por el Elche vieron acción los argentinos Matías Dituro y Federico Redondo, y el chileno Lucas Cepeda.

El Real Madrid llegó a 66 unidades y logró colocarse momentáneamente a tan sólo un punto del líder, Barcelona (67).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/2032948208674955321&partner=&hide_thread=false ¡ESTÁS LOCO, FEDE! El Pajarito Valverde anotó un GOLAZO en el triunfo de Real Madrid 4-1 frente a Elche.



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FUENTE: AFP