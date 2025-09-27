RECIBÍ EL NEWSLETTER
En octubre se presenta por primera vez en Uruguay "Tango Feroz: El Musical".

Serán 15 artistas locales en escena, acompañados de una banda en vivo, quienes den vida a la Tanguito y su romance con Mariana, en el Auditorio Nelly Goitiño.

“Tango Feroz” cuenta la historia de un grupo de jóvenes románticos, e idealistas, lanzados a vivir la vida como si cada minuto fuera el último. Hasta que una sociedad represiva comienza a ponerlos en problemas.

Enmarcada en el Buenos Aires de los finales de los tumultuosos años 60 e inspirada en la leyenda de la trágica vida de José Alberto Iglesias "Tanguito"; "Tango Feroz" es un símbolo de esa generación que se atrevió a soñar un mundo sin fronteras y se atrevió también a intentar convertir en realidad sus sueños.

Pero a medida que la historia avanza, que se enfrentan al "establishment" cada uno de ellos ira descubriendo que el mundo real es muy distinto al mundo de los sueños y que provocar cambios en las sociedades siempre implica reacciones violentas y desmedidas. Será el desafío de los personajes ir más allá o no: Traicionar sus ideales y "adaptarse", o vivir en plena libertad arriesgándose a pagar un precio muy alto.

“Tango Feroz: El Musical”, ha sido multipremiada en Argentina con premios como el ACE y Hugo a mejor espectáculo musical. Como a su vez, su versión de cine fue reconocida a lo largo y ancho del mundo. Su banda sonora, compuesta con clásicos como “El amor es más fuerte”, “El oso” o “Presente”, han marcado tres generaciones a lo largo del plata, convirtiéndose en una obra de culto.

Esta versión adaptada para los escenarios, está al frente de sus autores originales, acompañados del director teatral Ariel del Maestro y el guionista Joaquín Bonet.

La versión para nuestro país, interpretada por artistas locales, cuenta con un destacado y multipremiado equipo, tanto técnico como artístico, el cual arribará al Auditorio Nelly Goitiño en el mes de octubre.

Serán 15 artistas en escena, acompañados de una banda en vivo, quienes den vida a la Tanguito y su romance con Mariana.

Funciones

Miércoles 15 de octubre – 20:30Hs

Jueves 16 de octubre – 20:30Hs

Viernes 17 de octubre – 20:30Hs

Sábado 18 de octubre – 19Hs

Sábado 18 de octubre – 21:30Hs

Domingo 19 de octubre – 20:30Hs

Entradas

En venta en Tickantel y boletería del Sodre. El precio de la Platea Baja es $1200, Platea Alta $1000 y Tertulia $800.

