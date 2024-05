"En mi país qué tristeza" y "grave y urgente": reacciones políticas tras chats de Iturralde en caso Penadés

"Esto es grave y urgente: El Presidente del Partido de Gobierno intentó incidir en la justicia y operó a favor de Penadés buscando influenciar en la designación de la Fiscal del Caso Penades. ¿Qué explicación dan de esto los honorables? ¿Qué tienen para decir sobre las opiniones de Iturralde sobre el Fiscal General de la Nación? Cuánto cinismo!!", escribió el precandidato frenteamplista Andrés Lima.

"En mi país que tristeza", escribió el senador Óscar Andrade, luego de publicar los chats en X. Antes había escrito: "Qué vergüenza".

La senadora nacionalista Graciela Bianchi compartió el posteo que hizo Iturralde, de su renuncia, y escribió: "Excelente decisión que todos compartimos".

El precandidato Álvaro Delgado habló ante la prensa este jueves en Lavalleja y dijo: “Acabo de hablar con el presidente del directorio del Partido Nacional y me acaba de comunicar la decisión de renunciar, en una actitud que valoro especialmente. Conozco mucho a Pablo Iturralde, de muchos años, un blanco de toda la vida, una gran persona, integrante de una espectacular familia. Estaba ejerciendo la presidencia del Directorio con gran tesón, con gran dedicación y mucho esfuerzo, y la verdad se lo reconocemos”.

El senador blanco Sebastián Da Silva escribió: "Relato: el Presidente del Partido de Gobierno hizo gestiones para designar una fiscal amiga en el caso que acusa a un importante Senador en un caso de Pedofilia. Dato: esa fiscal, no solo actuó con absoluta independencia política, sino que tiene con prisión preventiva al Ex Senador acusándolo de cometer 22 delitos. Otro dato: habemos cientos de blancos rompiéndonos el lomo para que el Uruguay no retroceda al abismo que representa el peor Frente Amplio. Yo soy uno de ellos y sinceramente vuelo de calentura".

"Nunca pensé coincidir con este", dijo Da Silva, luego de que el comunicador Diego González publicara: "Hasta ahora el peor enemigo del gobierno es Whatsapp".

El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García, escribió en X: "Absolutamente repudiables las acciones del Presidente del Partido Nacional que se dieron a conocer a través de chats y audios, donde queda claro que realizó presiones a la fiscalía en varios casos. Esto deberá traer consecuencias".

El exministro de Defensa, Javier García, escribió: "Comenzó la política del 'CARPETAZO'. De triste moda en Argentina, ahora la trasladan para aquí".