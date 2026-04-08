En la hora, Coquimbo le empató a Nacional por la primera fecha del Grupo B de Copa Libertadores

Nacional viajó a Chile y derrotó a Coquimbo Unido por la mínima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha del Grupo B de Copa Libertadores .

El gol del tricolor fue convertido por Sebastián Coates a los 22'.

Los dirigidos por Jorge Bava no pudieron contar con el arquero Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y Maxi Silvera.

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El encuentro estuvo arbitrado por Raphael Claus (BRA) y el VAR estuvo a cargo de Rodolpho Toski (BRA).

Primer tiempo

La primera parte comenzó de ida y vuelta con llegadas a ambos arcos.

Cuando corrían 22', el capitán Sebastián Coates abrió el marcador.

El golero Suárez tuvo varias intervenciones que impidieron la caída de su valla.

Tras el gol tricolor, el rival no se achicó y continuó pasando la mitad de la cancha y generando ocasiones de gol.

Segundo tiempo

En el comienzo de la etapa complementaria, Juan Cruz de los Santos ingresó por Gonzalo Carneiro por un corte en la pierna.

A los 51', Zabala remató fuerte al arco, pero Suárez despejó el tiro. Coquimbo siguió insistiendo, pero no concretó ninguna llegada peligrosa.

A los 55', Fernández se perdió el empate por no poder conectar el tiro libre.

Lucas Rodríguez vio la tarjeta amarilla. Seguidamente, Nicolás Lodeiro ingresó por Diego Vera.

Coquimbo llegó a los 79' y el capitán la sacó en la línea; era el empate.

Verón Lupi entró a los 81' en lugar de Barcia.

A los 89', El Diente López ingresó por Maxi Gómez y Paolo Calioni por Vera.

Manuel Fernández empató el partido a los 95'.