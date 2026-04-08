RECIBÍ EL NEWSLETTER
VISITA A CHILE

En la hora, Coquimbo le empató a Nacional por la primera fecha del Grupo B de Copa Libertadores

El gol del equipo tricolor fue convertido por el capitán Sebastián Coates a los 22'; Manuel Fernández marcó el empate a los 95'.

Nacional en X

Nacional en X

estadio-coquimbo-chile
estadio-
AFP

AFP

estadio-chile-rumoroso-copa
chile-estadio-libertadores-nacional

Nacional viajó a Chile y derrotó a Coquimbo Unido por la mínima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha del Grupo B de Copa Libertadores.

El gol del tricolor fue convertido por Sebastián Coates a los 22'.

Los dirigidos por Jorge Bava no pudieron contar con el arquero Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y Maxi Silvera.

Foco Uy
Seguí leyendo

Nacional cayó 1-0 ante Central Español en el Gran Parque Central y se alejó de Peñarol en la tabla

El encuentro estuvo arbitrado por Raphael Claus (BRA) y el VAR estuvo a cargo de Rodolpho Toski (BRA).

Primer tiempo

La primera parte comenzó de ida y vuelta con llegadas a ambos arcos.

Cuando corrían 22', el capitán Sebastián Coates abrió el marcador.

El golero Suárez tuvo varias intervenciones que impidieron la caída de su valla.

Tras el gol tricolor, el rival no se achicó y continuó pasando la mitad de la cancha y generando ocasiones de gol.

Segundo tiempo

En el comienzo de la etapa complementaria, Juan Cruz de los Santos ingresó por Gonzalo Carneiro por un corte en la pierna.

A los 51', Zabala remató fuerte al arco, pero Suárez despejó el tiro. Coquimbo siguió insistiendo, pero no concretó ninguna llegada peligrosa.

A los 55', Fernández se perdió el empate por no poder conectar el tiro libre.

Lucas Rodríguez vio la tarjeta amarilla. Seguidamente, Nicolás Lodeiro ingresó por Diego Vera.

Coquimbo llegó a los 79' y el capitán la sacó en la línea; era el empate.

Verón Lupi entró a los 81' en lugar de Barcia.

A los 89', El Diente López ingresó por Maxi Gómez y Paolo Calioni por Vera.

Manuel Fernández empató el partido a los 95'.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes. Imagen de archivo. 
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas
Policiales

Condenan a 12 años de cárcel a Moisés, el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso
ADVERTENCIA DEL INUMET

Sigue la advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes para el sureste, hasta 130 km/h
EMERGENCIA EN MALDONADO

Un fallecido tras chocar contra un árbol caído en Maldonado y destrozos en el departamento por el temporal
AVISO ESPECIAL

Inumet actualiza aviso especial por tormentas, lluvias abundantes, vientos fuertes y oleaje

Te puede interesar

Condenan a 12 años de cárcel a Moisés, el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso video
Policiales

Condenan a 12 años de cárcel a Moisés, el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso
Hermana de Moisés: Hoy lo condenan a 12 años por llevar la sangre de él y un padre que abusa deja de ser tu padre video
LA DEFENSA APELARÁ EL FALLO

Hermana de Moisés: "Hoy lo condenan a 12 años por llevar la sangre de él y un padre que abusa deja de ser tu padre"
Nos resulta muy incomprensible que no se haya logrado aplicar la absolución, dijo Tuana tras condena a Moisés video
CASO DE JOVEN QUE MATÓ A SU PADRE

"Nos resulta muy incomprensible que no se haya logrado aplicar la absolución", dijo Tuana tras condena a Moisés

Dejá tu comentario