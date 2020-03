En junio estrena Paw Patrol: Ready Race Rescue - La Carrera

Con sus ojos en el trofeo, Cheetah y el alcalde Humdinger idean un plan descabellado. Quieren robar partes de los autos de otros competidores para mejorar el auto de carreras de Cheetah. Para hacerlo, comienzan a tomar los autos uno por uno, hasta que no quedan más autos para competir. Mientras tanto, Whoosh está entrenando a Marshall para la gran carrera, ya que él mismo no podrá competir por una lesión. En un intento de robar el auto de Marshall, el alcalde Humdinger termina llevando al propio Whoosh en la jaula con su aeronave. Ahora los Paw Patrol tienen un misterioso caso de autos de carreras perdidos para resolver y también necesita salvar a Whoosh de la aeronave del alcalde Humdinger. ¡Y Marshall tendrá que competir contra Cheetah en el Road Rally Around the World! ¡Tus héroes favoritos, vuelven al cine a toda velocidad!

Estreno: 11 de junio de 2020. Solo en cines.