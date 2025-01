En Flores no se respetó prohibición de pirotecnia sonora; se aumentarán sanciones

En Flores existe un decreto departamental que prohíbe la pirotecnia sonora, según expresaron desde la intendencia, en Navidad se respetó pero no fue igual para el primero de año.

Cristina bidegain, intendenta de Flores, explicó que este decreto no solo prohíbe el uso de este tipo de pirotecnia, sino que además prohíbe la venta y exposición en lugares públicos.

Agregó, sobre las acciones que se tomaron previo a las fiestas, que “sabiendo que el contralor es difícil, hicimos una campaña desde las redes de la Intendencia, desde los medios de comunicación, apelando a la sensibilidad de la gente, a la empatía. No todo vale, no puede ser que festejemos como nos satisface a nosotros, sin importarnos lo que le pasa a los demás. Da tristeza la falta de valores de la sociedad, da tristeza ver que no nos importe el sufrimiento de los demás”.

Por su parte Mónica Píriz, presidenta de la asociación Mi mundo azul, lamentó la poca empatía “todo lo que habíamos logrado el 24, que estábamos contentos (...) nuestros chicos habían pasado bien y habían podido tener sus regalos a las 12 horas, todo eso fue totalmente lo contrario el 31”.

Contó que varios chicos de la asociación que preside, lo sufrieron muchísimo y que algunos “no durmieron en la noche y estuvieron muy complicados”. Agregó que el sentir general es de “mucha tristeza”.