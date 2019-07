En el primer semestre de 2019, 22 personas fueron abatidas por la Policía

Esta cifra constituye la más alta de los últimos cinco años, según un informe de Brecha.

El grueso de los casos de 2019 corresponden con denuncias de rapiña. Todos fueron considerados en "legítima defensa". Constituyeron un 7.17% de los homicidios de lo que va del año.

Entre 2014 y julio de 2019 la Policía uruguaya mató a 67 personas.

Los casos de este período se concentran fundamentalmente en la periferia de Montevideo y parte de Canelones. La edad de los fallecidos se agrupa en la franja de entre 15 y 24 años (43 personas), seguido por el sector etario de entre 25 y 39 años (20 personas).

El primer caso de 2019 fue paradigmático: el 6 de enero en el barrio Maracaná un hombre recibió diez tiros después de emprenderla a machetazos contra funcionarios policiales.

Fue el corolario de una persecución por un auto robado.

ZONAS GRISES

El último caso de este año fue 6 de julio en Malvín Norte, cuando un agente de civil intervino en el ataque de un delincuente a una mujer a quien pretendía robarle una cartera. El fallecido tenia 15 años.

El informe pone sobre la mesa la forma en que se computan las muertes violentas en el registro estadístico del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.

En especial uno de los motivos de análisis es el de las mueres violentas. Hay, en particular, una "zona gris" estadística integrada por "negligencia", "accidentes" y "suicidios". pero también las muertes por "legítima defensa" ejercida tanto por civiles y policías "en cumplimiento de la ley".

Las excepciones están indicadas en el articulo 26 del Código Penal que establece un abanico de situaciones en las que se exime de responsabilidad a quien perpetre homicidios que se consideren "en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otros" .

El Observatorio del Ministerio del Interior entiende que los homicidios llevados a cabo por policías en legítima defensa no cuentan como homicidios comunes y por lo tanto no merecen estar en las estadísticas. No son considerados delitos. Por eso, la cifra no suele difundirse.

CASOS DOLOSOS

Respecto a policías, no hay datos confiables de antes de 2012.

Entre 2012 y 2019, hubo 27 homicidios llevados a cabo por la Policía que fueron considerados dolosos, es decir que el agente o agentes fueron hallados responsables de una muerte que pudo haberse evitado.

El informe cuenta que a fines de abril el ministro Eduardo Bonomi compareció en la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, y allí habló de la violencia ejercida por los policías.

En ese entonces, el saldo de muertos a manos de agentes era de 11 personas.

"En estos meses la Policía abatió a 11 delincuentes y no tuvo ningún problema. Insisto: ninguno".

No obstante reconoció algo: "Pudo haber problemas en el caso de un hombre que atacó con un machete y la Policía tiró. Y bueno, el hombre fue abatido y con muchos balazos. Esto es un problema".