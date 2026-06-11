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CIUDAD DE MÉXICO

En el partido inaugural del Mundial, el anfitrión México derrotó 2-0 a Sudáfrica

Julián Quiñones, al minuto 9 y Raúl Jiménez, al 67, marcaron los goles para los dirigidos por Javier Aguirre.

AFP

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En su tercer Mundial como anfitrión, México venció este jueves 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de la Ciudad de México (Azteca).

Julián Quiñones, al minuto 9, y Raúl Jiménez, al 67, hicieron los goles para que el Tri ganara en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

Jiménez hizo su primer gol en los mundiales. Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora con 17 años.

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Los Bafana Bafana terminaron el partido con nueve hombres por tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. El Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes.

En la segunda jornada del Grupo A, el próximo jueves, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78'). DT Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56'). DT Hugo Broos.

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