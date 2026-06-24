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patrullaje con vehículos militares

"En el gobierno no tienen nada claro cuál es el camino", dice Mieres y reclama falta de "sintonía" en anuncios oficiales

“En el gobierno no hubo una sintonía de qué es lo que quieren hacer”, reclamó el presidente del Partido Independiente tras el anuncio de patrullaje con vehículos militares en algunos barrios.

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente.

El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, reclamó que el gobierno no tuvo “sintonía” para anunciar el patrullaje con vehículos militares en algunos barrios.

“Estoy tratando de entender cuál es la idea, porque he escuchado seis o siete en las horas que lleva el anuncio. Y distintas. En el gobierno no hubo una sintonía de qué es lo que quieren hacer”, apuntó.

“Meter la pesada a la delincuencia, por supuesto; aprovechar las capacidades, me parece bien; hay que hacerlo dentro de las reglas de juego con el marco jurídico que corresponda”, sostuvo.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
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Mieres insistió: “Cuando cualquier ciudadano escucha a un jerarca o a otro va a llevarse ideas distintas porque me parece que en el gobierno no tienen nada claro (sobre) cuál es el camino”.

Este miércoles, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo que “para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa”. Afirmó que discutirá en el gobierno “si es de recibo o no”.

En respuesta, Mieres escribió en X: “Cada vez más interpretaciones y posiciones dentro del gobierno sobre la participación militar en la lucha contra la delincuencia. Hay que sumar presión al máximo en la lucha contra la delincuencia porque la situación es muy peligrosa. Pero estas contradicciones van en el sentido contrario”.

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Debates para una reforma política

MIERES CAMBIOS ELECTORALES

Referentes de cinco partidos políticos participaron de un debate sobre la reforma política. Fue durante el ciclo de charlas “Pensar el Uruguay del futuro”.

Uno de los expositores fue Mieres. El objetivo es “poner arriba de la mesa, con invitación a los partidos políticos, la discusión sobre la posibilidad de realizar reformas vinculadas al régimen electoral y mecanismos de control a la gestión pública”, explicó.

“Cuanto más se acerca la próxima elección, más difícil es modificar las reglas de juego. Además, hace demasiado tiempo que no cambian. Y cada vez que se acerca el tiempo electoral surgen ideas; por ejemplo, el ciclo electoral eterno, que dura como un año y medio; o la proporcionalidad en las juntas departamentales, que no existen”, dijo.

“La idea es que reaccionemos ante esas ideas y pueda establecerse algún ámbito donde podamos corregir y mejorar algunas cosas”, expresó Mieres.

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