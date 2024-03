En el 8M, mamá de víctima de femicidio visibiliza el tema contando su historia

Viviana recordó que las peleas entre su hija y la pareja venían desde hace tiempo, además le había comentado que no estaban cómodos. Según la mamá, para Carolina era difícil separarse porque sola no podía llevar adelante la casa, luego se enteró que era problemas económicos.

El día que fue asesinada comenzó muy temprano con un intercambio de mensajes con su pareja. Esa noche, cenaron con la familia del novio y Carolina habló con su pareja para separarse. En un primer momento el hombre aceptó, pero luego la asesinó de una puñalada en el cuello en su casa de la calle Zum Felde, ubicada en un complejo próximo al Parque Rivera. Minutos antes, su madre le dijo que la acompañaba para dormir pero no quiso, pensó que el hombre no iba a agredirla.

En determinado momento, Viviana la escuchó gritar, intentó abrir la puerta del cuarto y no podía ya que estaba trancada por dentro. El pequeño hijo de Carolina estaba durmiendo al lado de la habitación donde fue asesinada su madre.

El hombre se dio a la fuga y cuando se iba le dijo "salvala", intentó quitarse la vida y se realizó cortes en el cuello y en las muñecas. Fue ubicado por sus padres cuando caminaba en ropa interior con el cuchillo en la mano por la calle Bolivia.

Cuando Viviana entró al dormitorio vio a su hija agonizando, salió en busca de ayuda y llamó a la emergencia. "Te bloqueas por completo", dijo.

Viviana contó que tuvo que le ocultó y minitó a su nieto, "no sabía cómo decirlo, con el tiempo el psicólogo me dijo que le tenía que decir la verdad y eso pasó más de un año", indicó. Y agregó: "No hay fiestas, no existen más, algo que nos gustaba muchísimo". Viviana comparte la tenencia con el padre del pequeño.