Animales sueltos en ruta 15 causaron siniestro de tránsito; conductora sufrió politraumatismos varios

La conductora de un vehículo sufrió politraumatismos varios tras protagonizar un siniestro de tránsito debido a la presencia de animales sueltos en la ruta 15, a la altura del kilómetro 147, en el departamento de Rocha.

La Policía recibió un llamado que daba cuenta de la presencia de vacunos sueltos en dicho lugar. Una vez en la escena constataron que una camioneta marca Nissan Frontier, conducida por una joven de 26 años, había impactado contra dos animales. Los efectivos controlaron y evacuaron a 12 de ellos.

La camioneta y su ocupante fue encontrada fuera de la calzada, sobre el alambrado y en una zona anegada, la joven estaba en el suelo, consciente, pero dolorida y con varios politraumatismos.

Una ambulancia trasladó a la mujer a un centro de salud.

El caso fue derivado al fiscal para determinar a quien pertenecen los animales.