"En campaña el gobierno nos mintió", dijo el senador Javier García: "Van seis aumentos de impuestos"

El senador participó este fin de semana del encuentro nacional de Alianza País, en Atlántida.

JAVIER-GARCIA-EN-ATLANTIDA

En el encuentro nacional de Alianza País, el senador Javier García dijo que el gobierno aumentó seis veces los impuestos.

"En campaña el gobierno nos mintió. Porque respeto mucho a las personas y las instituciones. Pero es obvio. El presidente Orsi, frente a estas mismas cámaras, en el debate presidencial, dijo dos veces 'no voy a aumentar impuestos', y van seis aumentos de impuestos", sostuvo García.

El senador se dirigió además al presidente Yamandú Orsi. "Le pido con respeto que asuma el gobierno. Basta de debates laterales, de agresiones a la oposición. Que le ponga rumbo a la política internacional. Que le ponga rumbo a la política de seguridad pública. Lo más grave para Uruguay no es la gestión del ministro Negro como chofer. Es la gestión del ministro Negro como ministro de Seguridad, que es un desastre", remarcó.

