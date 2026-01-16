En 2025 se vendieron más de cuatro toneladas de marihuana regulada, mucho más que en años anteriores

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) dio a conocer las cifras de venta de marihuana en farmacias y lugares habilitados durante 2025.

En total se comercializaron más de cuatro toneladas, superando las cifras de 2024, tanto en consumo como en cantidad de consumidores.

El informe marca que se produjeron 4,6 toneladas de cannabis, y se vendieron 4.290 kilos.

Seguí leyendo Delincuente se hizo pasar por cliente, abrió la puerta a otros y rapiñaron club cannabico en Villa Muñoz

La variante Épsilon, la que concentra mayor cantidad de THC, representó tres cuartas partes de las ventas, que son complementadas por las variantes Alfa, Beta y Gamma.

El incremento del consumo es considerado muy importante, ya que en los años anteriores se vendió una tonelada menos: 3.207 kilos en 2024 y 3.253 en 2023.

También aumentó la cantidad de usuarios, alcanzando los 83.567 registrados. Los datos arrojaron que el 64% de los consumidores registrados son hombres.

Poco más de la mitad de los consumidores, el 53%, pertenecen a la franja de entre 26 y 50 años. De acuerdo con esto, los jóvenes de 18 a 24 años representan el 16%, mientras que el resto lo ocupan personas de entre 41 y 49 años (24%) y mayores de 60 años (7%).