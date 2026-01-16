RECIBÍ EL NEWSLETTER
MÁS DE 83.000 CONSUMIDORES REGISTRADOS

En 2025 se vendieron más de cuatro toneladas de marihuana regulada, mucho más que en años anteriores

Según las cifras oficiales, en 2023 y 2024 se vendieron alrededor de 3,2 toneladas de la marihuana regulada por el Estado. El año pasado fueron 4.290 kilos.

Marihuana, variedad Alfa. Foto: archivo Subrayado.

Marihuana, variedad Alfa. Foto: archivo Subrayado.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) dio a conocer las cifras de venta de marihuana en farmacias y lugares habilitados durante 2025.

En total se comercializaron más de cuatro toneladas, superando las cifras de 2024, tanto en consumo como en cantidad de consumidores.

El informe marca que se produjeron 4,6 toneladas de cannabis, y se vendieron 4.290 kilos.

delincuente se hizo pasar por cliente, abrio la puerta a otros y rapinaron club cannabico en villa munoz
Seguí leyendo

Delincuente se hizo pasar por cliente, abrió la puerta a otros y rapiñaron club cannabico en Villa Muñoz

La variante Épsilon, la que concentra mayor cantidad de THC, representó tres cuartas partes de las ventas, que son complementadas por las variantes Alfa, Beta y Gamma.

El incremento del consumo es considerado muy importante, ya que en los años anteriores se vendió una tonelada menos: 3.207 kilos en 2024 y 3.253 en 2023.

También aumentó la cantidad de usuarios, alcanzando los 83.567 registrados. Los datos arrojaron que el 64% de los consumidores registrados son hombres.

Poco más de la mitad de los consumidores, el 53%, pertenecen a la franja de entre 26 y 50 años. De acuerdo con esto, los jóvenes de 18 a 24 años representan el 16%, mientras que el resto lo ocupan personas de entre 41 y 49 años (24%) y mayores de 60 años (7%).

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CONMOCIÓN Y HOMENAJES

Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"

Te puede interesar

Identifican a 33 personas que tuvieron contacto con chofer que tiene sarampión y aconsejan su aislamiento video
UN CASO CONFIRMADO HASTRA AHORA

Identifican a 33 personas que tuvieron contacto con chofer que tiene sarampión y aconsejan su aislamiento
Mataron por la espalda a un adolescente de 17 años en Paysandú; investigan si fue durante una pintada
Homicidio en paysandú

Mataron por la espalda a un adolescente de 17 años en Paysandú; investigan si fue durante una pintada
Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Malvín Norte. video
Homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Malvín Norte

Dejá tu comentario